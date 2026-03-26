Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 45 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 26 mart, 2026
- 17:00
Azərbaycanda martın 25-də axtarışda olan 45 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 23 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Həmçinin ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan iki nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
