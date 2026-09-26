В Азербайджане за сутки задержали почти 200 разыскиваемых лиц

В Азербайджане правоохранительные органы 25 сентября задержали 198 человек, находившихся в розыске.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, среди них были задержаны и переданы следствию 163 человека, находившиеся в розыске в качестве должников.