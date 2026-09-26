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    В Азербайджане за сутки задержали почти 200 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    • 26 сентября, 2026
    • 10:47
    В Азербайджане за сутки задержали почти 200 разыскиваемых лиц

    В Азербайджане правоохранительные органы 25 сентября задержали 198 человек, находившихся в розыске.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Согласно информации, среди них были задержаны и переданы следствию 163 человека, находившиеся в розыске в качестве должников.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Розыск должников Находящийся в розыске
    Axtarışda olan 198 nəfər tutulub
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