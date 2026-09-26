Axtarışda olan 198 nəfər tutulub
Hadisə
- 26 sentyabr, 2026
- 10:36
Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 198 nəfər tutulub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 163 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
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