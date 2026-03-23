В Азербайджане за сутки изъяты автоматы, гранаты и более 2,4 тыс. патронов
Происшествия
- 23 марта, 2026
- 16:57
В Азербайджане за сутки у граждан изъято незаконно хранившееся оружие.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, 22 марта сотрудники полиции в Баку и регионах страны провели соответствующие мероприятия.
В результате были обнаружены и изъяты 2 автомата, 2 гранаты, 1 запал, 6 ружей, 27 магазинов, 23 снаряда и 2 426 патронов различного калибра.
Последние новости
