В Азербайджане за сутки изъяты автоматы, гранаты и более 2,4 тыс. патронов

В Азербайджане за сутки у граждан изъято незаконно хранившееся оружие.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, 22 марта сотрудники полиции в Баку и регионах страны провели соответствующие мероприятия.

В результате были обнаружены и изъяты 2 автомата, 2 гранаты, 1 запал, 6 ружей, 27 магазинов, 23 снаряда и 2 426 патронов различного калибра.