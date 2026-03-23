    Hadisə
    • 23 mart, 2026
    • 16:32
    Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan 7 odlu silah aşkarlanıb

    Ötən gün respublika ərazisində vətəndaşlar tərəfindən saxlanılan qanunsuz odlu silahlar aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, martın 22-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 2 qumbara, 1 alışdırıcı, 6 tüfəng, 27 patron darağı, 23 mərmi və 2426 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)
    В Азербайджане за сутки изъяты автоматы, гранаты и более 2,4 тыс. патронов

