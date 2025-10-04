В Азербайджане за сутки изъято более 24 кг наркотиков
Происшествия
- 04 октября, 2025
- 09:36
За минувшие сутки сотрудники полиции изъяли из оборота более 24 кг наркотиков.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 3 октября, были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 24,8 кг.
