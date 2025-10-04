В Азербайджане за сутки изъято более 24 кг наркотиков

За минувшие сутки сотрудники полиции изъяли из оборота более 24 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 3 октября, были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 24,8 кг.