    В Азербайджане за сутки изъято более 24 кг наркотиков

    • 04 октября, 2025
    • 09:36
    В Азербайджане за сутки изъято более 24 кг наркотиков

    За минувшие сутки сотрудники полиции изъяли из оборота более 24 кг наркотиков.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 3 октября, были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 24,8 кг.

    Ötən gün 25 kiloqrama yaxın narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

