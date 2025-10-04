Ötən gün 25 kiloqrama yaxın narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb
Hadisə
- 04 oktyabr, 2025
- 09:27
Azərbaycanda ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 25 kiloqrama yaxın narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə oktyabrın 3-də ümumi çəkisi 24,8 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.
!Bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir", - məlumatda vurğulanıb.
