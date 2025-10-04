İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Ötən gün 25 kiloqrama yaxın narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    • 04 oktyabr, 2025
    • 09:27
    Ötən gün 25 kiloqrama yaxın narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

    Azərbaycanda ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 25 kiloqrama yaxın narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə oktyabrın 3-də ümumi çəkisi 24,8 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.

    !Bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir", - məlumatda vurğulanıb.

    narkotik DİN
    В Азербайджане за сутки изъято более 24 кг наркотиков

