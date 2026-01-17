В Азербайджане за сутки изъято более 12 кг наркотиков
Происшествия
- 17 января, 2026
- 13:54
За минувшие сутки на территории Азербайджана из незаконного оборота изъято около 12 кг наркотических средств.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
В рамках проведенных мероприятий также были задержаны 9 человек, находившихся в розыске по фактам мошенничества. Все они переданы следственным органам.
Последние новости
14:40
В Дании и Гренландии пройдут протесты против притязаний Трампа на островДругие страны
14:30
Началась аккредитация СМИ на WUF13Инфраструктура
14:13
"Хетафе" арендовал нападающего "Лиона"Футбол
13:54
В Азербайджане за сутки изъято более 12 кг наркотиковПроисшествия
13:36
Украина обсудила с Чехией восстановление жилья и энергетическую устойчивость громадДругие страны
13:31
Азербайджан возобновил поставки куркумы из ПакистанаБизнес
13:16
В воскресенье в Баку ожидается мокрый снег, в регионах - мороз до −4°Экология
13:05
В Азербайджане найдены 7 человек, числившихся пропавшими без вестиПроисшествия
12:56