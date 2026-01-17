В Азербайджане за сутки изъято более 12 кг наркотиков

За минувшие сутки на территории Азербайджана из незаконного оборота изъято около 12 кг наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В рамках проведенных мероприятий также были задержаны 9 человек, находившихся в розыске по фактам мошенничества. Все они переданы следственным органам.