    Происшествия
    • 17 января, 2026
    • 13:54
    В Азербайджане за сутки изъято более 12 кг наркотиков

    За минувшие сутки на территории Азербайджана из незаконного оборота изъято около 12 кг наркотических средств.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    В рамках проведенных мероприятий также были задержаны 9 человек, находившихся в розыске по фактам мошенничества. Все они переданы следственным органам.

    Ötən gün Azərbaycanda 12 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

