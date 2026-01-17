İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 17 yanvar, 2026
    • 13:28
    Ötən gün Azərbaycanda 12 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

    Ötən gün Azərbaycanda ümumi çəkisi 12,1 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yanvarın 16-da dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər isə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Daxili İşlər Nazirliyi narkotik dələduzluq
    В Азербайджане за сутки изъято более 12 кг наркотиков

