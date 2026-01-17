Ötən gün Azərbaycanda 12 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb
Hadisə
- 17 yanvar, 2026
- 13:28
Ötən gün Azərbaycanda ümumi çəkisi 12,1 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, yanvarın 16-da dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər isə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
