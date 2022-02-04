В Азербайджане за последние 20 дней из оборота изъято 60 кг наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана за последние 20 дней в ходе проведенных оперативных мероприятий задержали 40 человек, вовлеченных в сбыт наркотиков, из незаконного оборота изъяты 60 кг наркот

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана за последние 20 дней в ходе проведенных оперативных мероприятий задержали 40 человек, вовлеченных в сбыт наркотиков, из незаконного оборота изъяты 60 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 5 000 таблеток, содержащих психотропные вещества.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативные мероприятия были проведены в Абшеронском районе, городах Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Мингячевир, Масаллинском, Астаринском и Имишлинском районах.

По фактам заведены уголовное дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, в отношении всех задержанных по подозрению в торговле наркотиками решением суда применена мера пресечения в виде ареста.