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В Азербайджане за последние 20 дней из оборота изъято 60 кг наркотиков

В Азербайджане за последние 20 дней из оборота изъято 60 кг наркотиков Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана за последние 20 дней в ходе проведенных оперативных мероприятий задержали 40 человек, вовлеченных в сбыт наркотиков, из незаконного оборота изъяты 60 кг наркот
Происшествия
4 февраля 2022 г. 13:08
В Азербайджане за последние 20 дней из оборота изъято 60 кг наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана за последние 20 дней в ходе проведенных оперативных мероприятий задержали 40 человек, вовлеченных в сбыт наркотиков, из незаконного оборота изъяты 60 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 5 000 таблеток, содержащих психотропные вещества.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативные мероприятия были проведены в Абшеронском районе, городах Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Мингячевир, Масаллинском, Астаринском и Имишлинском районах.

По фактам заведены уголовное дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, в отношении всех задержанных по подозрению в торговле наркотиками решением суда применена мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 40 nəfərdən 60 kq narkotik aşkarlanıb

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