В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 27 преступлений

В Азербайджане за сутки раскрыто 27 преступлений, зарегистрированных 24 марта, и одно преступление, оставшееся нераскрытым с предыдущих периодов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, накануне задержаны и переданы соответствующим органам 22 человека, находившихся в розыске, в том числе 6 человек, разыскиваемых в связи с наличием долгов по различным платежам.