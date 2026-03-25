Ötən gün Azərbaycanda 27 cinayətin üstü açılıb
Hadisə
- 25 mart, 2026
- 11:30
Azərbaycanda martın 24-də qeydə alınan 27, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan bir cinayətin açılması təmin olunub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 22, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 6 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
