В Азербайджане за 9 месяцев обезврежены 152 преступные группы

В Азербайджане в январе-сентябре этого года обезврежены 152 преступные группы в составе 408 лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как сообщает Report, об этом заявлено на заседании коллегии Министерства внутренних дел.

Согласно информации, раскрыто 284 преступления, которые оставались нераскрытыми с прошлых лет. Задержаны 85,1% лиц, объявленных в розыск, найдены 90% пропавших без вести, а также 22 тыс. 268 должников, разыскиваемых за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств.

Раскрыто 87,7% фактов мелких хищений.