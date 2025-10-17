Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    В Азербайджане за 9 месяцев обезврежены 152 преступные группы

    Происшествия
    • 17 октября, 2025
    • 18:41
    В Азербайджане в январе-сентябре этого года обезврежены 152 преступные группы в составе 408 лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

    Как сообщает Report, об этом заявлено на заседании коллегии Министерства внутренних дел.

    Согласно информации, раскрыто 284 преступления, которые оставались нераскрытыми с прошлых лет. Задержаны 85,1% лиц, объявленных в розыск, найдены 90% пропавших без вести, а также 22 тыс. 268 должников, разыскиваемых за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств.

    Раскрыто 87,7% фактов мелких хищений.

    преступные группы МВД Азербайджана заседание коллегии
    Bu ilin 9 ayında 152 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib
    Over 150 criminal groups neutralized in Azerbaijan in nine months

