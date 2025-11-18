В Азербайджане за 9 месяцев 2025 года произошло более 900 ДТП

В Азербайджане в январе-сентябре этого года произошло 905 дорожно-транспортных происшествий, что на 12,2% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

Число пострадавших уменьшилось на 11,9% и составило 1264 человека. В результате дорожно-транспортных происшествий погибли 507 человек, а 757 получили ранения.

44,5% ДТП произошли днем, 42,6% - ночью, 12,9% - в сумерках, 30,6% - в выходные.

85% ДТП произошли в населенных пунктах, число погибших в этих происшествиях уменьшилось на 7,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 353 человека, а число раненых уменьшилось на 16,8%, составив 708 человек.