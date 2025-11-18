İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Hadisə
    • 18 noyabr, 2025
    • 12:06
    İlin ilk 9 ayındakı yol qəzalarının təxminən üçdə biri şənbə və bazar günləri olub

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında 905 yol qəzası baş verib.

    Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 12,2 faiz az yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    Bu hadisələr nəticəsində zərər çəkən şəxslərin sayı 11,9 faiz azalaraq 1264 nəfər olub.

    Onlardan 507-si həlak olub, 757-si isə yaralanıb.

    Hadisələrin 44,5 faizi gündüz, 42,6 faizi gecə, 12,9 faizi isə toran vaxtı baş vermiş, 30,6 faizi həftənin şənbə və bazar günlərinə təsadüf edib.

    Yol-nəqliyyat hadisələrinin 85,0 faizi yaşayış məntəqələrində baş verib, bu hadisələr nəticəsində həlak olanların sayı ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,3 faiz azalaraq 353 nəfər, yaralananların sayı isə 16,8 faiz azalaraq 708 nəfər olub.

