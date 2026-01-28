В Азербайджане за 2025 год раскрыто свыше 90% зарегистрированных преступлений
- 28 января, 2026
- 16:18
В Азербайджане зарегистрированы 31 852 преступления, раскрываемость которых составила 90,5%.
Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии по итогам 2025 года.
Он отметил, что всего по стране завершено расследование 15 766 уголовных дел, из которых 1 063 были расследованы органами прокуратуры.
