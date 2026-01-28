Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане за 2025 год раскрыто свыше 90% зарегистрированных преступлений

    Происшествия
    • 28 января, 2026
    • 16:18
    В Азербайджане за 2025 год раскрыто свыше 90% зарегистрированных преступлений

    В Азербайджане зарегистрированы 31 852 преступления, раскрываемость которых составила 90,5%.

    Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии по итогам 2025 года.

    Он отметил, что всего по стране завершено расследование 15 766 уголовных дел, из которых 1 063 были расследованы органами прокуратуры.

    преступность раскрываемость генпрокурор прокуратура уголовные дела правоохранительные органы Кямран Алиев
    Ötən il ölkə ərazisində 31 min cinayət qeydə alınıb

    Последние новости

    17:30

    Увеличилось число пассажиров, совершивших поездки в Карабах автобусами

    Инфраструктура
    17:30

    Спецпосланник президента США, главы МИД Ирана и Египта провели телефонный разговор

    В регионе
    17:10
    Фото

    Представители зарубежных медиа наблюдали за процессом разминирования в Агдаме

    Внутренняя политика
    16:53

    Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    16:53

    Цены на нефть повысились после заявления Трампа об Иране - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:52

    МИД Украины выразил протест послу Венгрии из-за заявлений о вмешательстве в выборы

    Другие страны
    16:47

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    16:34

    Мирзоян: Армения рассчитывает на безвиз с ЕС в ближайшие месяцы

    В регионе
    16:32

    Дональд Трамп: Отведенное Ирану время истекает

    Другие страны
    Лента новостей