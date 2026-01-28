İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ötən il ölkə ərazisində 31 min cinayət qeydə alınıb

    Hadisə
    • 28 yanvar, 2026
    • 16:06
    Ötən il ölkə ərazisində 31 min cinayət qeydə alınıb

    Ötən il ölkə ərazisində 31852 cinayət qeydə alınmaqla onların 90,5 %-nin açılması təmin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş prokuror Kamran Əliyev 2025-ci ilin yekunlarına dair geniş kollegiya iclasında deyib.

    O bildirib ki, ümumilikdə ölkə üzrə cəmi 15766 cinayət işinin istintaqı tamamlanıb ki, bunlardan 1063-ü prokurorluq orqanlarında istintaq edilib.

    Baş Prokurorluq Kamran Əliyev Kollegiya iclası
