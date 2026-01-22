В Азербайджане в 2026 году произошло 5 ДТП с наездом на пешеходов

В Азербайджане в 2026 году зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции, четыре из этих ДТП завершились смертельным исходом.

Согласно результатам проведенного анализа, большинство происшествий произошло в темное время суток в населенных пунктах. Основными причинами аварий названы переход пешеходами проезжей части в неустановленных местах, а также пренебрежительное отношение к требованиям дорожной безопасности.