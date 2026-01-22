Bu il piyadanın ölümü ilə nəticələnən 4 yol qəzası olub
Bu il respublika yollarında 5 piyadavurma ilə nəticələnən yol qəzası olub.
Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, onlardan 4-ü ölümlə nəticələnib.
Aparılan təhlillər göstərir ki, bu hadisələrin əksəriyyəti sutkanın qaranlıq vaxtında, yaşayış məntəqələrində baş verib və əsas səbəblər piyadaların yolu müəyyən edilməmiş yerlərdən keçməsi, təhlükəsizlik tələblərinə laqeyd yanaşması ilə bağlı olub.
