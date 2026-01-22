İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Bu il piyadanın ölümü ilə nəticələnən 4 yol qəzası olub

    Hadisə
    • 22 yanvar, 2026
    • 10:32
    Bu il piyadanın ölümü ilə nəticələnən 4 yol qəzası olub

    Bu il respublika yollarında 5 piyadavurma ilə nəticələnən yol qəzası olub.

    Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, onlardan 4-ü ölümlə nəticələnib.

    Aparılan təhlillər göstərir ki, bu hadisələrin əksəriyyəti sutkanın qaranlıq vaxtında, yaşayış məntəqələrində baş verib və əsas səbəblər piyadaların yolu müəyyən edilməmiş yerlərdən keçməsi, təhlükəsizlik tələblərinə laqeyd yanaşması ilə bağlı olub.

    qəza BDYPİ respublika yolları
    В Азербайджане в 2026 году произошло 5 ДТП с наездом на пешеходов

