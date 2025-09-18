В Азербайджане усилена ответственность за жестокое обращение с животными
- 18 сентября, 2025
- 12:08
В Азербайджане ужесточено законодательство против жестокого обращения с животными
Как сообщает Report, об этом заявила начальник Управления правового обеспечения и прав человека Генеральной прокуратуры Айнур Османова во время прямого эфира на странице Генеральной прокуратуры в соцсети.
Она отметила, что жестокое обращение с животными, случаи пыток, организация боев между ними отражены в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях:
"Согласно действующему законодательству ответственность ужесточена, и лица, совершающие такие действия, наказываются более строго".
