В Азербайджане усилена ответственность за жестокое обращение с животными

В Азербайджане ужесточено законодательство против жестокого обращения с животными

Как сообщает Report, об этом заявила начальник Управления правового обеспечения и прав человека Генеральной прокуратуры Айнур Османова во время прямого эфира на странице Генеральной прокуратуры в соцсети.

Она отметила, что жестокое обращение с животными, случаи пыток, организация боев между ними отражены в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях:

"Согласно действующему законодательству ответственность ужесточена, и лица, совершающие такие действия, наказываются более строго".