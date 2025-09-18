Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Азербайджане усилена ответственность за жестокое обращение с животными

    Происшествия
    • 18 сентября, 2025
    • 12:08
    В Азербайджане усилена ответственность за жестокое обращение с животными

    В Азербайджане ужесточено законодательство против жестокого обращения с животными

    Как сообщает Report, об этом заявила начальник Управления правового обеспечения и прав человека Генеральной прокуратуры Айнур Османова во время прямого эфира на странице Генеральной прокуратуры в соцсети.

    Она отметила, что жестокое обращение с животными, случаи пыток, организация боев между ними отражены в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях:

    "Согласно действующему законодательству ответственность ужесточена, и лица, совершающие такие действия, наказываются более строго".

    животные законодательство ужесточение жестокое обращение
    İdarə rəisi: Heyvanlara qarşı rəhmsiz rəftar və yaxud işgəncə verilməsi ilə halları ilə bağlı qanunvericilikdə müddəalar sərtləşdirilib

    Последние новости

    12:27

    Грузия проведет в октябре первый Тбилисский финансовый саммит

    Финансы
    12:21

    НОК: "Олимпийский день" проводится в Азербайджане более 30 лет

    Индивидуальные
    12:20

    В Азербайджане запускается инновационная модель профильного обучения в школах

    Наука и образование
    12:20

    На востоке Парижа полиция применила слезоточивый газ против протестующих - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:17

    Опрос: 56% французов поддерживают общенациональную забастовку

    Другие страны
    12:09
    Фото

    Председательства СОР29 и СОР30 презентовали план "от Баку до Белена"

    COP29
    12:08

    В Азербайджане усилена ответственность за жестокое обращение с животными

    Происшествия
    12:08

    Пожар в жилом доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:05

    Зеленский подписал закон о ратификации договора о 100-летнем партнерстве с Великобританией

    Другие страны
    Лента новостей