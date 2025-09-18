İdarə rəisi: Heyvanlara qarşı rəhmsiz rəftar və yaxud işgəncə verilməsi ilə halları ilə bağlı qanunvericilikdə müddəalar sərtləşdirilib
- 18 sentyabr, 2025
- 11:43
Heyvanlara qarşı rəhmsiz rəftar və yaxud işgəncə verilməsi ilə halları ilə bağlı qanunvericilikdə müddəalar sərtləşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş Prokurorluğun Hüquqi təminat və insan hüquqları məsələləri idarəsinin rəisi Aynur Osmanova Baş Prokurorluğun sosial şəbəkəsində keçirilən canlı yayımda deyib.
O bildirib ki, heyvanlara qarşı edilən rəhmsiz rəftar, işgəncə halları, onların döyüşdürülməsi İnzibati Xətalar Məcəlləsində yeni redaksiyada verilib:
"Hazırki qanunvericiliklə məsuliyyət şərtləşib və bu cür hərəkətlər edən şəxslər daha ağır cəzalandırılır".
