В Азербайджане с участием женщин-водителей произошло 107 аварий за год
Происшествия
- 23 сентября, 2025
- 15:44
В этом году с участием женщин-водителей произошло 107 дорожно-транспортных происшествий.
Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции.
Отмечается, что в этих авариях погибли 16 человек, еще 159 человек получили травмы.
