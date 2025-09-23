Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Азербайджане с участием женщин-водителей произошло 107 аварий за год

    Происшествия
    • 23 сентября, 2025
    • 15:44
    В Азербайджане с участием женщин-водителей произошло 107 аварий за год

    В этом году с участием женщин-водителей произошло 107 дорожно-транспортных происшествий.

    Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции.

    Отмечается, что в этих авариях погибли 16 человек, еще 159 человек получили травмы.

    Bu il qadın sürücülərin iştirakı ilə qəzalarda 16 nəfər ölüb

