    Bu il qadın sürücülərin iştirakı ilə qəzalarda 16 nəfər ölüb

    Hadisə
    • 23 sentyabr, 2025
    • 15:07
    Bu il qadın sürücülərin iştirakı ilə qəzalarda 16 nəfər ölüb

    Bu il qadın sürücülərin iştirakı ilə baş vermiş qəzaların sayı açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu il qadın sürücülərin iştirakı ilə 107 yol-nəqliyyat hadisəsində 16 nəfər ölüb və 159 nəfər xəsarət alıb.

