Bu il qadın sürücülərin iştirakı ilə qəzalarda 16 nəfər ölüb
Hadisə
- 23 sentyabr, 2025
- 15:07
Bu il qadın sürücülərin iştirakı ilə baş vermiş qəzaların sayı açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu il qadın sürücülərin iştirakı ilə 107 yol-nəqliyyat hadisəsində 16 nəfər ölüb və 159 nəfər xəsarət alıb.
