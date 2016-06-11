В Азербайджане произошло землетрясение

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Гаджигабульском районе в 22 км к северо-востоку от города Ширван произошло землетрясение магнитудой 3.1.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По предварительной информации, землетрясение было зарегистрировано в 01:32 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился на территории Гаджигабула, очаг землетрясения залегал на глубине 22 км.

Подземные толчки не ощущались.