    Происшествия
    • 11 октября, 2025
    • 10:27
    В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана

    В Гарадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

    По ее словам, извержение грязевого вулкана, расположенного в высокогорной местности поселка Сахиль, было зарегистрировано 11 октября в 08:27.

    "В настоящее время специалистами министерства изучается извержение вулкана и его последствия, на территории проводятся соответствующие наблюдения", - сказала она.

    В свою очередь, в информации МЧС Азербайджана, поступившей в Report, отмечается, что в связи с извержением грязевого вулкана в направлении поселка Сангачал Гарадагского района проведен осмотр территории с помощью вертолета: "Во время осмотра на территории не обнаружено пламени, а также не выявлено какой-либо угрозы для близлежащих населенных пунктов. В связи с этим вопросом соответствующими структурами проводятся необходимые работы".

    Azərbaycanda palçıq vulkanı püskürüb

