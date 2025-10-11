В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана

В Гарадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, извержение грязевого вулкана, расположенного в высокогорной местности поселка Сахиль, было зарегистрировано 11 октября в 08:27.

"В настоящее время специалистами министерства изучается извержение вулкана и его последствия, на территории проводятся соответствующие наблюдения", - сказала она.

В свою очередь, в информации МЧС Азербайджана, поступившей в Report, отмечается, что в связи с извержением грязевого вулкана в направлении поселка Сангачал Гарадагского района проведен осмотр территории с помощью вертолета: "Во время осмотра на территории не обнаружено пламени, а также не выявлено какой-либо угрозы для близлежащих населенных пунктов. В связи с этим вопросом соответствующими структурами проводятся необходимые работы".