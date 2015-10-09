 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане председатель суда подал в суд на государственную структуру

    Решение 1-го Бакинского административно-экономического суда аннулировано

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по иску председателя Сумгайытского апелляционного суда Саадат Бекташи против государственного комитета по вопросам имущества государственной реестровой службы недвижимого имущества. 

    Как сообщает Report, решение 1-го Бакинского административно-экономического суда аннулировано, дело возвращено в суд для его пересмотра. 

    Отметим, что решением 1-го Бакинского административно-экономического суда иск о выдаче купчей не был удовлетворен. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi