В Азербайджане председатель суда подал в суд на государственную структуру

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по иску председателя Сумгайытского апелляционного суда Саадат Бекташи против государственного комитета по вопросам имущества государственной реестровой службы недвижимого имущества.

Как сообщает Report, решение 1-го Бакинского административно-экономического суда аннулировано, дело возвращено в суд для его пересмотра.

Отметим, что решением 1-го Бакинского административно-экономического суда иск о выдаче купчей не был удовлетворен.