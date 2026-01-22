В Азербайджане по уголовным делам возмещено более 11,6 млн манатов ущерба
Происшествия
- 22 января, 2026
- 15:57
В 2025 году по завершенным уголовным делам было обеспечено возмещение 11 млн 634 тыс. 316 манатов из общего материального ущерба, причиненного чужому имуществу, в размере 35 млн 391 тыс. 465 манатов.
Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании, посвященном итогам 2025 года, в Главном управлении по борьбе с коррупцией.
Отмечается, что в целях возмещения причиненного ущерба по завершенным уголовным делам арестовано имущество на сумму 27 млн 439 тыс. 745 манатов.
Последние новости
16:03
Президент США: Свыше 50 стран войдут в состав "Совета мира"Другие страны
15:57
В Азербайджане по уголовным делам возмещено более 11,6 млн манатов ущербаПроисшествия
15:43
Азербайджан и Польша обсудили развитие двустороннего сотрудничестваВнешняя политика
15:35
Лидеры Азербайджана и США проводят встречу в ДавосеВнешняя политика
15:35
В Иркутской области шесть человек отравились хлором на предприятииВ регионе
15:32
Кушнер: Инвестиции в Газу превысят $40 млрдДругие страны
15:32
Депутат: В сфере питьевого водоснабжения и канализации накопилось много проблемИнфраструктура
15:29
В Милли Меджлисе обсудят роль образования в сохранении экологического балансаЭкология
15:29