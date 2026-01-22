В Азербайджане по уголовным делам возмещено более 11,6 млн манатов ущерба

В 2025 году по завершенным уголовным делам было обеспечено возмещение 11 млн 634 тыс. 316 манатов из общего материального ущерба, причиненного чужому имуществу, в размере 35 млн 391 тыс. 465 манатов.

Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании, посвященном итогам 2025 года, в Главном управлении по борьбе с коррупцией.

Отмечается, что в целях возмещения причиненного ущерба по завершенным уголовным делам арестовано имущество на сумму 27 млн 439 тыс. 745 манатов.