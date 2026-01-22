İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Ötən il cinayət işləri üzrə 27 milyon manatlıq əmlak üzərinə həbs qoyulub

    Hadisə
    • 22 yanvar, 2026
    • 15:01
    Ötən il cinayət işləri üzrə 27 milyon manatlıq əmlak üzərinə həbs qoyulub

    Ötən il istintaqı başa çatdırılmış cinayət işləri üzrə ümumilikdə özgə əmlakına vurulmuş 35 milyon 391 min 465 manat məbləğində maddi ziyandan 11 milyon 634 min 316 manatının ödənilməsi təmin olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş əməliyyat müşavirəsində deyilib.

    Bildirilib ki, zərərin ödənilməsi məqsədilə istintaqı başa çatdırılmış cinayət işləri üzrə 27 milyon 439 min 745 manat məbləğində əmlak üzərinə həbs qoyulması təmin olunub.

    əmlak Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsi Cinayət İşləri

