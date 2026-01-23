В Азербайджане обнаружены незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы
23 января, 2026
11:20
Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана продолжает оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.
22 января в столице и отдельных регионах страны сотрудниками полиции обнаружено и изъято 2 автомата, 3 пистолета, 21 ружье, 2 магазина и 11 патронов различного калибра.
