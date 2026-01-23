Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Происшествия
    • 23 января, 2026
    • 11:20
    В Азербайджане обнаружены незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы

    Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана продолжает оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

    22 января в столице и отдельных регионах страны сотрудниками полиции обнаружено и изъято 2 автомата, 3 пистолета, 21 ружье, 2 магазина и 11 патронов различного калибра.

    Polis qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlayıb

