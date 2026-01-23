İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Polis qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlayıb

    Hadisə
    • 23 yanvar, 2026
    • 10:44
    Polis qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlayıb

    Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə DİN-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ötən gün polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 2 avtomat silahı, 3 tapança, 21 tüfəng, 2 patron darağı və 11 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    В Азербайджане обнаружены незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы

