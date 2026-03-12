İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    NATO Avropadakı HHM sistemlərinin bir hissəsini Yaxın Şərqə köçürüb

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 22:21
    NATO Avropadakı HHM sistemlərinin bir hissəsini Yaxın Şərqə köçürüb

    Yaxın Şərqdə münaqişənin gərginləşməsi ilə əlaqədar NATO öz hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemlərinin bir hissəsini Avropadan həmin regiona köçürmək qərarına gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Senatının Silahlı Qüvvələr Komitəsində keçirilən dinləmələrdə NATO-nun Avropadakı Birləşmiş Silahlı Qüvvələrinin ali baş komandanı, general Aleksus Qrinkeviç bildirib.

    General qeyd edib ki, Aralıq dənizinin şərq hissəsində NATO müttəfiqlərini qorumaq üçün ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Avropa Komandanlığının tabeliyində olan HHM vasitələrindən istifadə olunurdu. Bu sistemlərin Yaxın Şərqə köçürülməsi ilə bağlı suala o, müsbət cavab verib.

    HHM sistemlərinin köçürülməsi ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatları ilə bağlıdır. Qrinkeviçin sözlərinə görə, Avropa Komandanlığı bu sistemləri münaqişə zonasına köçürərək, Avropada onların sayını artıq azaldıb.

    Bununla yanaşı, Amerikanın "Politico" qəzeti Avropa İttifaqının Ukrayna ordusu üçün zəruri olan HHM raketlərinin ehtiyatlarını tükəndirdiyini bildirib. Ukrayna silah tədarükünün, xüsusən də hava hücumundan müdafiə üçün son dərəcə vacib olan "Patriot" zenit raket kompleksi raketlərinin azalması ilə bağlı narahatlığını ifadə edib.

    Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) Yaxın Şərq ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    НАТО передислоцировал часть европейских систем ПВО на Ближний Восток

    Son xəbərlər

    23:11

    İsveçrənin xarici işlər naziri Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    23:02

    ABŞ-da sinaqoqa hücum edən silahlı şəxs öldürülüb

    Digər ölkələr
    22:56

    Anar Quliyev BMT rəsmisilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda birgə layihələri müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:44

    Xarici sahibkar qadınlar Azərbaycana səfər edəcəklər

    Biznes
    22:40

    Mirzoyan isveçrəli həmkarı ilə Yaxın Şərqi müzakirə ediblər

    Region
    22:34

    "İnter Mayami" Bernardu Silvanı transfer etmək istəyir

    Futbol
    22:30
    Foto

    Naxçıvanın 40 milyon manatdan çox büdcə qalığı açıqlanıb

    Maliyyə
    22:22
    Foto

    BMT-də Azərbaycanın qadın hüquqları və rəqəmsal inkişafı sahəsində nailiyyətləri təqdim edilib

    Xarici siyasət
    22:21

    NATO Avropadakı HHM sistemlərinin bir hissəsini Yaxın Şərqə köçürüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti