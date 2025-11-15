В Азербайджане найдены семеро пропавших без вести
Происшествия
- 15 ноября, 2025
- 10:46
Полиция Азербайджана накануне завершила поиск 7 человек, числившихся пропавшими без вести на основании заявлений своих родственников.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
"14 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были обнаружены 7 человек, которые числились пропавшими без вести из-за того, что покинули место проживания, не уведомив своих близких", - говорится в информации.
Последние новости
11:37
Община Западного Азербайджана проводит международную конференцию по праву на возвращениеВнешняя политика
11:32
Водитель BMW арестован на 25 суток за езду под воздействием наркотиковПроисшествия
11:19
МИД Азербайджана поздравил ПалестинуВнешняя политика
11:17
Масато Канда: АБР поддержит превращение Азербайджана в региональный хаб между ЦА и ЕвропойИнфраструктура
11:14
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по баскетболу примет ЧерногориюКомандные
11:03
В Южной Корее горит крупный логистический складДругие страны
10:53
Фото
Мухтар Бабаев: Климатическая прозрачность важна для выполнения обязательств Парижского соглашенияCOP29
10:46
В Азербайджане найдены семеро пропавших без вестиПроисшествия
10:41