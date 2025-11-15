В Азербайджане найдены семеро пропавших без вести

Полиция Азербайджана накануне завершила поиск 7 человек, числившихся пропавшими без вести на основании заявлений своих родственников.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

"14 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были обнаружены 7 человек, которые числились пропавшими без вести из-за того, что покинули место проживания, не уведомив своих близких", - говорится в информации.