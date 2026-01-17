В Азербайджане найдены 7 человек, числившихся пропавшими без вести

В Азербайджане за прошедшие сутки найдены 7 человек, числившихся пропавшими без вести.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Все они покинули место проживания, не уведомив об этом своих родственников, в связи с чем были объявлены в розыск.