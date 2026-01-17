Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане найдены 7 человек, числившихся пропавшими без вести

    Происшествия
    • 17 января, 2026
    • 13:05
    В Азербайджане за прошедшие сутки найдены 7 человек, числившихся пропавшими без вести.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Все они покинули место проживания, не уведомив об этом своих родственников, в связи с чем были объявлены в розыск.

    Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 7 nəfər tapılıb

