Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 7 nəfər tapılıb

    Hadisə
    17 yanvar, 2026
    12:42
    Ötən gün Azərbaycanda itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 7 nəfər tapılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, həmin şəxslərin ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılırdı.

    В Азербайджане найдены 7 человек, числившихся пропавшими без вести

