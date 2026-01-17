Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 7 nəfər tapılıb
Hadisə
- 17 yanvar, 2026
- 12:42
Ötən gün Azərbaycanda itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 7 nəfər tapılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmin şəxslərin ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılırdı.
