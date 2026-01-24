В Азербайджане найдены 5 человек, числившиеся пропавшими без вести
- 24 января, 2026
- 17:11
В Азербайджане 23 января найдены все пять человек, числившиеся пропавшими без вести
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
По информации ведомства, все обнаруженные лица покинули свои места жительства, не сообщив об этом родственникам, что и стало причиной объявления их в розыск.
