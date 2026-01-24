İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıb

    Hadisə
    • 24 yanvar, 2026
    • 16:50
    Ötən gün itkin düşən 5 nəfər tapılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yanvarın 23-də polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 5 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    itkin DİN Statistika
    В Азербайджане найдены 5 человек, числившиеся пропавшими без вести

