    "Sabah" Premyer Liqada 100 və daha çox qələbə qazanan 14-cü komanda olub

    Futbol
    • 11 mart, 2026
    • 10:12
    Sabah Premyer Liqada 100 və daha çox qələbə qazanan 14-cü komanda olub

    "Sabah" Premyer Liqada 100-cü qələbəsini qazanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, "Qəbələ" ilə ev oyununa təsadüf edib. Bakı klubu Misli Premyer Liqasının XXIII turunda 7:1 hesabı ilə qalib gəlib.

    2018/2019 mövsümündən Premyer Liqada çıxış edən "Sabah" 235-ci matçında 100-ə çatıb. Bu qələbələrdən 52-si evdə, 48-i səfərdə əldə olunub. Paytaxt təmsilçisi turnirin tarixində 100 və daha çox oyunda qalib gələn 14-cü komandadır.

    Qeyd edək ki, "Sabah" ilk qələbəsini 2018-ci il avqustun 12-də həmin vaxt "Keşlə" adlanan indiki "Şamaxı" üzərində qazanıb – 1:0.

    Sabah klubu Misli Premyer Liqası Yubiley qalibiyyət

