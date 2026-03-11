İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Rezidenturayaya qəbulun ilk mərhələsinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb

    Elm və təhsil
    • 11 mart, 2026
    • 10:04
    Rezidenturayaya qəbulun ilk mərhələsinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb

    Rezidenturaya qəbul imtahanının I mərhələsinin I cəhdi mayın 3-də keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, imtahanda iştirak üçün qeydiyyat prosesi 13-20 apreldə aparılacaq.

    Dövlət İmtahan Mərkəzi Rezidentura

    Son xəbərlər

    10:20

    Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan regional enerji mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirib"

    Energetika
    10:20

    Qətərin Silahlı Qüvvələri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunun qarşısını alıb

    Digər ölkələr
    10:19
    Foto

    "AzerGold"da "Tərəqqi" medalına layiq görülmüş əməkdaşlarla görüş keçirilib

    Sənaye
    10:14

    Hörmüz boğazında gəmi mərmi ilə vurulub

    Digər ölkələr
    10:13

    Gürcüstan hökuməti müsəlman icması üçün iftar mərasimi təşkil edib

    Region
    10:12

    İrandan daha bir Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib

    Daxili siyasət
    10:12

    "Sabah" Premyer Liqada 100 və daha çox qələbə qazanan 14-cü komanda olub

    Futbol
    10:09

    Britaniya səfiri Yel çərşənbəsini "Anglo Asian Mining"in mədənlərində keçirib

    Xarici siyasət
    10:04

    Rezidenturayaya qəbulun ilk mərhələsinin keçiriləcəyi tarix açıqlanıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti