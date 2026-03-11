Hörmüz boğazında gəmi mərmi ilə vurulub
Digər ölkələr
- 11 mart, 2026
- 10:14
Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi (UKMTO) bildirib ki, Hörmüz boğazındakı yük gəmisi "ehtimal edilən, lakin naməlum mərmi" ilə vurulub.
Bu barədə "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, gəmi zədələnib və kömək istəyib. Bütün heyətin təhlükəsizliyi təmin edilib.
Son xəbərlər
10:20
Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan regional enerji mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirib"Energetika
10:20
Qətərin Silahlı Qüvvələri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunun qarşısını alıbDigər ölkələr
10:19
Foto
"AzerGold"da "Tərəqqi" medalına layiq görülmüş əməkdaşlarla görüş keçirilibSənaye
10:14
Hörmüz boğazında gəmi mərmi ilə vurulubDigər ölkələr
10:13
Gürcüstan hökuməti müsəlman icması üçün iftar mərasimi təşkil edibRegion
10:12
İrandan daha bir Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilibDaxili siyasət
10:12
"Sabah" Premyer Liqada 100 və daha çox qələbə qazanan 14-cü komanda olubFutbol
10:09
Britaniya səfiri Yel çərşənbəsini "Anglo Asian Mining"in mədənlərində keçiribXarici siyasət
10:04