Грузовое судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядом

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что грузовое судно в Ормузском проливе было поражено неизвестным снарядом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.

Согласно информации, судно получило повреждения и запросило помощь, но весь экипаж находится в безопасности.