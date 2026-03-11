Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Грузовое судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядом

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 10:07
    Грузовое судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядом

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что грузовое судно в Ормузском проливе было поражено неизвестным снарядом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.

    Согласно информации, судно получило повреждения и запросило помощь, но весь экипаж находится в безопасности.

    Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Hörmüz boğazında gəmi mərmi ilə vurulub
    Ты - Король

    Последние новости

    10:19

    Из-за конфликта на Ближнем Востоке туротрасль региона теряет до $600 млн в день

    Другие страны
    10:07

    Грузовое судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядом

    Другие страны
    10:02

    В Забухе начался прием заявок на аренду сельхозугодий

    АПК
    09:58

    Посол Великобритании провел "Йел Чершенбеси" на шахтах ААМ

    Внешняя политика
    09:55

    Нефть марки Brent подешевела до $87,23 за баррель

    Энергетика
    09:51

    Катар заявил о перехвате ракетной атаки

    Другие страны
    09:45

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $13

    Энергетика
    09:38

    Джон Тун: США ежедневно тратят $900 млн на военную операцию против Ирана

    Другие страны
    09:34

    Глава МИД Катара: Страны региона не являются врагами Ирана, однако Тегеран этого не понимает

    Другие страны
    Лента новостей