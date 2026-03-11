Грузовое судно в Ормузском проливе поражено неизвестным снарядом
Другие страны
- 11 марта, 2026
- 10:07
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что грузовое судно в Ормузском проливе было поражено неизвестным снарядом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.
Согласно информации, судно получило повреждения и запросило помощь, но весь экипаж находится в безопасности.
