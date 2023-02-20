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В Азербайджане девять граждан Ирана привлечены к уголовной ответственности за наркоторговлю

В Азербайджане девять граждан Ирана привлечены к уголовной ответственности за наркоторговлю В прошлом месяце в Азербайджане девять граждан Ирана были привлечены к уголовной ответственности за наркоторговлю.
Происшествия
20 февраля 2023 г. 10:56
В Азербайджане девять граждан Ирана привлечены к уголовной ответственности за наркоторговлю

В прошлом месяце в Азербайджане девять граждан Ирана были привлечены к уголовной ответственности за наркоторговлю.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете постоянной рабочей группы Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконными оборотом наркотических средств.

Из привлеченных к уголовной ответственности 11 человек девять являются гражданами Ирана, один - гражданином Турции и один - гражданином России.

У иностранных граждан в общей сложности изъято 27 кг 335,616 г различных наркотических средств и психотропных веществ.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay Azərbaycanda narkotik satan 9 İran vətəndaşı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub

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