В Азербайджане девять граждан Ирана привлечены к уголовной ответственности за наркоторговлю

В прошлом месяце в Азербайджане девять граждан Ирана были привлечены к уголовной ответственности за наркоторговлю.

В прошлом месяце в Азербайджане девять граждан Ирана были привлечены к уголовной ответственности за наркоторговлю.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете постоянной рабочей группы Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконными оборотом наркотических средств.

Из привлеченных к уголовной ответственности 11 человек девять являются гражданами Ирана, один - гражданином Турции и один - гражданином России.

У иностранных граждан в общей сложности изъято 27 кг 335,616 г различных наркотических средств и психотропных веществ.