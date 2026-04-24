В Азербайджане арестованы 8 должностных лиц Госслужбы по мобилизации

В Азербайджане арестованы 8 должностных лиц, обвиняемых в получении взяток за предоставление права на отсрочку от военной службы.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Отмечается, что на основании поступивших в службу данных и информации, полученной в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР в связи с незаконными действиями должностных лиц Гарадагского районного управления, Саатлинского, Джебраильского и Агдашского районных отделов Госслужбы по мобилизации.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения, что должностные лица указанных управлений и отделов получали взятки в различных размерах за освобождение отдельных лиц от участия в военных учебных сборах, предоставление отсрочки от военной службы, неприменение ограничений на выезд из страны, а также за совершение иных аналогичных действий.

На основании собранных доказательств начальнику Агдашского районного отдела службы Нурлану Аббасову, начальнику отделения призыва на действительную военную службу того же отдела Шахлару Усубалиеву, офицеру отделения призыва на действительную военную службу того же отдела Талеху Исмаилову, начальнику Саатлинского районного отдела службы Мураду Ахмедову, офицеру отделения мобилизационной подготовки и мобилизации того же отдела Аразу Керимли, заместителю начальника Джебраильского районного отдела службы - начальнику отделения мобилизационной подготовки и мобилизации Нияму Мадатсойлу, офицерам отдела мобилизационной подготовки и мобилизации Гарадагского районного управления службы Этибару Алиеву и Шамилю Алыеву предъявлено обвинение по статьям 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса АР.

На основании ходатайств следственного органа и представлений прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решениями Бакинского военного суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста (основная) и отстранения от должности (дополнительная).