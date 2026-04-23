    В Азербайджане арестованы четыре военных должностных лица - ОБНОВЛЕНО

    В отношении ряда должностных лиц Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, задержанных ранее в рамках операции Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, избрана мера пресечения в виде ареста.

    Как сообщает Report, старшие офицеры Гарадагского районного управления Алиев Этибар Юсиф оглу и Алыев Шамиль Меджид оглу, замначальника Джебраильского отдела Мадатсойлу Ниям Этибар оглу, офицер отдела мобилизационной подготовки Саатлинского районного отдела Керимли Араз Вугар оглу арестованы сроком на четыре месяца.

    Серия антикоррупционных операций прошла в районных отделах Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана, задержаны должностные лица.

    Как сообщает Report, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провели оперативные мероприятия в Саатлинском, Джебраильском, Агдашском районах, а также в Гарадагском районе Баку.

    В Саатлинском районе задержаны двое должностных лиц. Есть задержанные и среди должностных лиц других перечисленных районных отделов. Все они обвиняются в получении взяток.

    В Генеральной прокуратуре подтвердили факт проведения операций, отметив, что в отношении задержанных в ближайшие дни будет избрана мера пресечения.

    Dövlət Xidmətinin 4 vəzifəli şəxsi həbs edilib - YENİLƏNİB-2

