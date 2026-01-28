В Азербайджане арестован "виртуальный юрист", обманувший граждан почти на полмиллиона манатов
- 28 января, 2026
- 14:45
В Азербайджане правоохранительные органы задержали женщину, которая, выдавая себя за профессионального юриста в соцсети, обманула 145 граждан на общую сумму 449 916 манатов
Как сообщил Report сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Джасарят Гямбярли, злоумышленница действовала через социальную сеть TikTok, где были созданы страницы под названием "Правовой центр". Посредством прямых эфиров она привлекала аудиторию и завоевывала доверие пользователей.
В результате следственных мероприятий, проведенных Управлением полиции Ясамальского района на основании поступивших обращений, Сабийя Паналиева, выдававшая себя за юриста в социальных сетях, была привлечена в качестве обвиняемой по соответствующей статье Уголовного кодекса. Судом в ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования следственным органам удалось обеспечить возмещение значительной части причиненного ущерба - 381 529 манатов уже возвращены
Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
Граждане, пострадавшие от незаконных действий С. Паналиевой, могут обратиться в соответствующие следственные органы.
Министерство внутренних дел Азербайджана призывает граждан, пострадавших от незаконных действий Сабийи Паналиевой, обратиться в соответствующие следственные органы.