В Азербайджане арестован "виртуальный юрист", обманувший граждан почти на полмиллиона манатов

В Азербайджане правоохранительные органы задержали женщину, которая, выдавая себя за профессионального юриста в соцсети, обманула 145 граждан на общую сумму 449 916 манатов

Как сообщил Report сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Джасарят Гямбярли, злоумышленница действовала через социальную сеть TikTok, где были созданы страницы под названием "Правовой центр". Посредством прямых эфиров она привлекала аудиторию и завоевывала доверие пользователей.

В результате следственных мероприятий, проведенных Управлением полиции Ясамальского района на основании поступивших обращений, Сабийя Паналиева, выдававшая себя за юриста в социальных сетях, была привлечена в качестве обвиняемой по соответствующей статье Уголовного кодекса. Судом в ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования следственным органам удалось обеспечить возмещение значительной части причиненного ущерба - 381 529 манатов уже возвращены

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Граждане, пострадавшие от незаконных действий С. Паналиевой, могут обратиться в соответствующие следственные органы.

