В Азербайджане арестован "виртуальный юрист", обманувший граждан почти на полмиллиона манатов

    • 28 января, 2026
    • 14:45
    В Азербайджане правоохранительные органы задержали женщину, которая, выдавая себя за профессионального юриста в соцсети, обманула 145 граждан на общую сумму 449 916 манатов

    Как сообщил Report сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Джасарят Гямбярли, злоумышленница действовала через социальную сеть TikTok, где были созданы страницы под названием "Правовой центр". Посредством прямых эфиров она привлекала аудиторию и завоевывала доверие пользователей.

    В результате следственных мероприятий, проведенных Управлением полиции Ясамальского района на основании поступивших обращений, Сабийя Паналиева, выдававшая себя за юриста в социальных сетях, была привлечена в качестве обвиняемой по соответствующей статье Уголовного кодекса. Судом в ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    В ходе расследования следственным органам удалось обеспечить возмещение значительной части причиненного ущерба - 381 529 манатов уже возвращены

    Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

    Граждане, пострадавшие от незаконных действий С. Паналиевой, могут обратиться в соответствующие следственные органы.

    Министерство внутренних дел Азербайджана призывает граждан, пострадавших от незаконных действий Сабийи Паналиевой, обратиться в соответствующие следственные органы.

