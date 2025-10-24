В Азербайджане арестован лидер упраздненной партии "Yüksəliş"

Бывший председатель ликвидированной партии "Yüksəliş" Анар Асадлы арестован по решению суда.

Как сообщает Report, об этом заявил его адвокат Хикмет Алиев, уточнив, что решение принято Бакинским судом по тяжким преступлениям.

"Во время судебного заседания по уголовному делу в отношении Анара Асадлы по ходатайству потерпевшей стороны мера пресечения в виде полицейского надзора была изменена на арест", - отметил адвокат.

Отметии, Анар Асадлы обвиняется в мошенничестве. Он уже был арестован в 2022 году, однако впоследствии освобожден под домашний арест, а дело против него тогда было закрыто.

В текущем году Генеральная прокуратура Азербайджана возобновила расследование по этому делу.