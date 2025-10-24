İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Azərbaycanda keçmiş partiya sədri həbs olunub

    Hadisə
    • 24 oktyabr, 2025
    • 19:16
    Azərbaycanda keçmiş partiya sədri həbs olunub

    Ləğv edilmiş Yüksəliş Partiyasının keçmiş sədri Anar Əsədli həbs olunub.

    Bu barədə "Report"a onun vəkili Hikmət Əliyev məlumat verib.

    O bildirib ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bu barədə qərar qəbul edilib:

    "Anar Əsədli barəsindəki cinayət işi üzrə keçirilən məhkəmə iclasında zərərçəkmiş şəxsin vəsatəti əsasında həbs edilib. Onun barəsində polis nəzarəti qətimkan tədbiri dəyişdirilərək həbs qətimkan tədbiri ilə əvəzlənib".

    Qeyd edək ki, A.Əsədli dələduzluqda ittiham olunur. O, 2022-ci ildə həbs edilsə də, daha sonra ev dustaqlığına buraxılmışdı və barəsində olan cinayət işinə xitam verilmişdi.

    Bu il Baş Prokurorluq tərəfindən onun barəsində olan cinayət işi yenilənib.

    partiya sədri Həbs Anar əsədli
    В Азербайджане арестован лидер упраздненной партии "Yüksəliş"

    Son xəbərlər

    19:37

    Rusiyada "Soyuz" Elmi-Texniki Şurasının rəhbəri Mkrtiç Okroyan qiyabi həbs edilib

    Region
    19:25

    Naxçıvanda oktyabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilib

    Sosial müdafiə
    19:16

    Azərbaycanda keçmiş partiya sədri həbs olunub

    Hadisə
    19:14

    ABŞ-nin Yəməndəki səfiri Qəzzada Mülki-Hərbi Mərkəzə rəhbər təyin edilib

    Digər ölkələr
    19:10

    "Azercell": Elektrik cərəyanı vurmuş şəxs bizim əməkdaş deyil

    İKT
    19:01

    Ermənistanda kilsəyə məxsus telekanal bağlanır

    Region
    18:58

    Kanada ABŞ ilə ticarət danışıqlarını bərpa etmək üçün şərt irəli sürüb

    Digər ölkələr
    18:56

    Premyer Liqanın IX turunda "İmişli" "Kəpəz"ə qalib gəlib

    Futbol
    18:45

    Azərbaycanda mikro sahibkarlar üçün təminat mexanizmi istifadəyə verilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti