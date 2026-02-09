Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане амнистия применена в отношении более 15 тыс. человек

    Происшествия
    • 09 февраля, 2026
    • 11:06
    В Азербайджане амнистия применена в отношении более 15 тыс. человек

    Акт амнистии по линиям Пенитенциарной и Пробационной служб, а также Следственного управления Министерства юстиции в период с 22 декабря 2025 года по 8 февраля 2026 года был применен в отношении 15 119 лиц.

    Как сообщили Report в Министерстве юстиции, 5 148 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы на определенный срок, 8 914 - от наказаний, не связанных с лишением свободы.

    Кроме того, 1 045 лицам срок наказания сокращен на шесть месяцев. Еще 12 человек освобождены от уголовной ответственности по делам, находившимся в производстве следственных органов юстиции.

    Среди освобожденных - 15 участников Отечественной войны, а также 15 человек, которым ко дню вступления постановления в силу исполнилось 60 лет.

    В числе лиц, к которым применена амнистия, 1 216 осуждены за преступления, не представляющие большой общественной опасности, 13 054 - за менее тяжкие, 849 - за тяжкие преступления.

    Среди получивших амнистию 14 345 мужчин, в том числе 18 несовершеннолетних, и 774 женщины.

    Исполнение акта амнистии продолжается.

    Напомним, постановление Милли Меджлиса об объявлении амнистии в связи с "Годом Конституции и Суверенитета" было принято 19 декабря 2025 года.

    Amnistiya aktı indiyədək 15 mindən çox şəxsə şamil edilib
    Amnesty applied in Azerbaijan to over 15,000 people
