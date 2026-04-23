В Азербайджане 402 тыс. дел по проблемным кредитам направлены на принудительное исполнение
В Азербайджане на сегодняшний день на принудительное исполнение направлены более 402 тысяч дел по проблемным кредитам.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве юстиции.
Сообщается, что данные исполнительные дела, находящиеся в производстве местных исполнительных органов Министерства юстиции, относятся к делам, в которых взыскателями выступают банки и небанковские кредитные организации.
Отмечается, что эти дела отнесены к категории проблемных кредитов в связи с их передачей на принудительное исполнение.
