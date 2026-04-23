    • 23 апреля, 2026
    • 14:12
    В Азербайджане 402 тыс. дел по проблемным кредитам направлены на принудительное исполнение

    В Азербайджане на сегодняшний день на принудительное исполнение направлены более 402 тысяч дел по проблемным кредитам.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве юстиции.

    Сообщается, что данные исполнительные дела, находящиеся в производстве местных исполнительных органов Министерства юстиции, относятся к делам, в которых взыскателями выступают банки и небанковские кредитные организации.

    Отмечается, что эти дела отнесены к категории проблемных кредитов в связи с их передачей на принудительное исполнение.

    Problemli kreditlərlə bağlı 402 mindən çox iş məcburi icraya yönəldilib

