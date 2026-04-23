Problemli kreditlərlə bağlı 402 mindən çox iş məcburi icraya yönəldilib
Hadisə
- 23 aprel, 2026
- 14:00
Azərbaycanda bu günə olan statistikaya əsasən problemli kreditlərlə bağlı 402 mindən çox iş məcburi icraya yönəldilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Ədliyyə Nazirliyinin yerli icra qurumlarının icraatında olan bu icra işləri bank və bank olmayan kredit təşkilatlarının tələbkar tərəf olduğu işlərdir.
Qeyd olunub ki, həmin işlər məcburi icraya yönəldildiyinə görə problemli kreditlər hesab olunur.
