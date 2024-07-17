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В Азербайджане 25 человек задержаны с поличным за коррупцию

В Азербайджане 25 человек задержаны с поличным за коррупцию В первом полугодии оперативными структурами Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана задержаны с поличным 25 человек.
Происшествия
17 июля 2024 г. 15:51
В Азербайджане 25 человек задержаны с поличным за коррупцию

В первом полугодии оперативными структурами Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана задержаны с поличным 25 человек.

Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании по итогам первого полугодия в Главном управлении.

"За указанный период возбуждено 93 уголовных дела. В результате 28 оперативно-розыскных мероприятий 25 человек задержаны с поличным за коррупционные правонарушения, еще четверо находившихся в розыске", - говорится в информации.

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Версия на английском языке 25 people in Azerbaijan caught red-handed in anti-corruption operation
Версия на азербайджанском языке Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməliyyat qurumları altı aya 25 şəxsi cinayət başında yaxalayıb

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