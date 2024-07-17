В Азербайджане 25 человек задержаны с поличным за коррупцию

В первом полугодии оперативными структурами Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана задержаны с поличным 25 человек.

В первом полугодии оперативными структурами Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана задержаны с поличным 25 человек.

Как сообщает Report, об этом говорилось на оперативном совещании по итогам первого полугодия в Главном управлении.

"За указанный период возбуждено 93 уголовных дела. В результате 28 оперативно-розыскных мероприятий 25 человек задержаны с поличным за коррупционные правонарушения, еще четверо находившихся в розыске", - говорится в информации.